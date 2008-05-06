Реферат по аудиту

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Завершен4 заявки268 просмотров

Всем доброго времени суток. Нужен реферат, готовый из интернета (главное требование - по смыслу чтобы подходило, объем 12 - 15 листов). А тема такая: Аудит как импульс самосовершенствования организации. Если кто что найдет, пишите плиз в личку и указывайте, сколько Вы хотите за найденный реферат.

17 лет назад
TexWriter
Надежда 
41 год
18 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Astarta50
Татьяна 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
14 отзывов
17 лет назад
Татьяна качественно и в очень короткие сроки выполнила работу. Очень довольна!
Очень положительный во всех отношениях заказчик. Оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

Astarta50
Татьяна 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
14 отзывов
17 лет назад