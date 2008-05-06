Реферат по аудиту

Всем доброго времени суток. Нужен реферат, готовый из интернета (главное требование - по смыслу чтобы подходило, объем 12 - 15 листов). А тема такая: Аудит как импульс самосовершенствования организации. Если кто что найдет, пишите плиз в личку и указывайте, сколько Вы хотите за найденный реферат.