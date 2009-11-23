Реферат по биологии

Мне нужен реферат объёмом с типографский печатный лист (40 тыс. символов). Тем у меня двенадцать, на ваш выбор. Условия стандартны: должно быть семь-восемь источников, не более двух интернет-источников и нужно сослаться на одну-две статьи из ...