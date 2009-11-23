Реферат по биологии

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Нужна практическая часть работы по теме

Биологическая характеристика мутантных линий дрозофил

Так как заказчик плохо представляет что там должно быть, от вас - план работы и стоимость. Объем 10-20 стр

План будет согласовываться с заказчиком

Срок 5-7 дней

14 лет назад
Kovboy
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад