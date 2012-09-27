Реферат по бух. учёту

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Завершен3 заявки132 просмотра

Необходим реферат на тему хозяйственные средства предприятия по их составу и размещению.

13 лет назад
still1753
Алексей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$27
2 дня
Это просто замечательно!!! Не ожидал такой оперативности в исполнении. Оценка 100+ .Замечательный исполнитель
Очень рада сотрудничеству с Алексеем. Четкое задание, моментальная оплата. +10 баллов!

Заявки фрилансеров

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
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