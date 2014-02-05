Реферат по экономической географии

Предмет: Экономическая география

Тема: на выбор

46.Проблема модернизации основных производственных фондов в РФ: региональный аспект.

71.Проблема выделения регионов для целей региональной и общегосударственной политики (на примере России).

96.Роль экономико-географических исследований в территориальном планировании в РФ (в создании генпланов поселений и городов, схем территориального планирования).

Тип: referat

Объем: 20 листов

Срок: 18.12.2013

Пожелания:

46.Проблема модернизации основных производственных фондов в РФ: региональный аспект.

71.Проблема выделения регионов для целей региональной и общегосударственной политики (на примере России).

96.Роль экономико-географических исследований в территориальном планировании в РФ (в создании генпланов поселений и городов, схем территориального планирования).

Можете выбрать тему сами, только с обязательным выполнением требований препода, так же во вложении, но особо хотел выделить:

1. На ВСЕ фрагменты текста, рисунки, графики, таблицы, взятые студентов из книг, сайтов сети Интернет должны указывать ссылки и (или) сноски. Все использованные при написании источники литературы бумажные источники и сайты сети Интернет должны быть указаны в списке литературы в конце реферата. Запрещается упоминать статьи, книги (но не диссертации), как бумажные источники, а не как сайты в сети Интернет, если студент ЛИЧНО не брал в руки эти книги, статьи и т. п. В таком случае их необходимо указывать ТОЛЬКО как материалы из сети Интернет. Все использованные сайты из сети Интернет должны иметь расшифровку (пояснение, что это за сайт: электронная библиотека или сайт организации и т. п.). Число использованных источников информации (бумажных источников и сайтов) в перечне литературы должно быть не менее 5, но не более 20. Нельзя использовать текст (информацию), содержание которой студент не понимает.

2. Содержание реферата должно соответствовать теме реферата. Тема реферата должна быть раскрыта в значительной степени, неавторский текст не может превышать 50% объёма реферата. ВЕСЬ АВТОРСКИЙ ТЕКСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫДЕЛЕН ЖЁЛТЫМ ФОНОМ! Реферат должен содержать самостоятельный (со стороны студента) подбор материалов по теме реферата и их АНАЛИЗ. Текст реферата обязательно должен содержать элементы теории на тему реферата, а также примеры и их анализ.

3. Не допускаются ошибки (пунктуационные, орфографические, грамматические). Не допускается упоминание в перечне литературы несуществующих (или изданных в другое время) статей, книг, сайтов и т. п. Не допускается использование рисунков, картосхем, графиков и т. п., просмотр которых затруднён без использования специального оборудования.