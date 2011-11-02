Реферат по экономической теории

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Завершен5 заявок180 просмотров

Нужен реферат по экономической теории.

Тема: "Природа стоимости, ценности и цены"

Объем - 15 листов, с введением и заключением.

14 шрифт, полуторный интервал, Times New Roman.

Указывайте цены и сроки.

Оплата - Яндекс.Деньги в течение 1-2 дней после сдачи работы.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

14 лет назад
El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
Спасибо за грамотную работу. Получил точно в срок, качеством доволен.
Артем прекрасный заказчик! Своевременная оплата + четкое задание Буду рада с Вами работать с ув. Раиса)

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад