Реферат по экономике

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Завершен3 заявки145 просмотров

тема " Новейший институциональный подход: методологические основания"

срок 10 июня

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

ZaXXXaR
Эдуард 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена в срок. спасибо за сотрудничество.
Очень приятно работать, отличная постановка задач, и своевременная выплата.

Заявки фрилансеров

ZaXXXaR
Эдуард 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад