Реферат по экономике

Тема: Курсовая работа Динамика и прочность бытовых машин. 2000 руб., дней 5 есть на выполнение. Кратко о задании: Исследовать динамику, прочность и жесткость деталей центробежного вентилятора. Конкретного вентилятора нет, взять любой. По ...