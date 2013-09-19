Реферат по экономике

$30
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок76 просмотров
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В процессе работы необходимо предоставить не только теоретический материал по теме, но и решить 6 профильных задач.

Срок: до вечера 21 сентября.

Бюджет: 900р.

Ответы должны быть расписаны в полном объеме.

10 лет назад
Power777
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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