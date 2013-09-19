Реферат по экономике

Необходимо оформить по ГОСТу кандидатскую диссертацию по международным отношениям. Необходимо сделать правильно оформленный титульный лист, содержание (оно есть), введение, главы 1-3 (в них необходимо оформить только сноски по стандартам), заключение, список литературы (минимум 150 и ...