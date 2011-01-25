Реферат по экспериментальной психологии

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Закрыт4 заявки191 просмотр

В реферате необходимо описать проведение эксперимента любого незамысловатого, с точки зрения студента, и показать с помощью вычислений разницу и результаты. Написать выводы. Примерный объем 5 страниц.

Срок 1 день

14 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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