Реферат по этике бизнеса

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Закрыт4 заявки230 просмотров

Любая тема по рофессиональная этика либо корпоративная культура

Нужно придумать кейс по этике бизнеса.

не более 5 лист.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня

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c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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