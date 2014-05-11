Реферат по философии (6236)

Тема: Изображение города в лирике начала ХХв.: Блок, Ахматова, Мандельштам, Маяковский, Пастернак (поэты по выбору). Объем - 13 стр. Срок - 11.05.14 сравнив двух или более авторов, найти у них общие черты в изображении города. times new roman ...
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Тема: Философия Фрейда. Учение о бессознательном в человеке и толпе. "Будущее одной иллюзии"
Объем - 14 стр.
Срок - 11.05.14
Дать краткую биографическую справку, изложить взгляды, подробнее об учении о бессознательном в человеке и толпе.Изложить основные тезисы работы "Будущее одной иллюзии" и прокомментировать их.
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