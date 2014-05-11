Реферат по философии (6236)

Тема: Философия Фрейда. Учение о бессознательном в человеке и толпе. "Будущее одной иллюзии"

Объем - 14 стр.

Срок - 11.05.14

Дать краткую биографическую справку, изложить взгляды, подробнее об учении о бессознательном в человеке и толпе.Изложить основные тезисы работы "Будущее одной иллюзии" и прокомментировать их.

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