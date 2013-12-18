Необходимо написать дипломную работу на тему: "Разработка стратегии продвижения импортного товара на российском рынке на примере "ТМ UPPAbaby". Сайт организации: http://uppababy.com/ План работы и некоторая информация в приложении. Количество страниц: 80–90. Оригинальность текста ...
Реферат по фин.менеджменту на 10 страниц
Предмет: Финансовый менеджмент
Тема: Сравнительный анализ стратегий корпораций
Тип: referat
Объем: 10 листов
Срок: 18.12.13 желательно
Пожелания:
Выполнить домашнее задание. Оформить его в виде реферата на тему "Сравнительный анализ стратегий корпораций". Объем реферата 10-15 стр. Корпорации могут быть взяты из любой отрасли, не только нефтегазовой.
Содержание реферата:
Оглавление
Введение: актуальность проведения данного анализа (половина страницы)
Глава 1. Общая характеристика анализируемых предприятий.
1.1 Характеристика объекта 1.
1.2 Характеристика объекта 2.
Глава 2. Сравнительный анализ. (Критерии анализа выбираете самостоятельно)
Заключение. Здесь указываете ВЫВОДЫ.
Список литературы.
Заявки фрилансеров
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