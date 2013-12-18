Реферат по фин.менеджменту на 10 страниц

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Предмет: Финансовый менеджмент

Тема: Сравнительный анализ стратегий корпораций

Тип: referat

Объем: 10 листов

Срок: 18.12.13 желательно

Пожелания:

Выполнить домашнее задание. Оформить его в виде реферата на тему "Сравнительный анализ стратегий корпораций". Объем реферата 10-15 стр. Корпорации могут быть взяты из любой отрасли, не только нефтегазовой.

Содержание реферата:

Оглавление

Введение: актуальность проведения данного анализа (половина страницы)

Глава 1. Общая характеристика анализируемых предприятий.

1.1 Характеристика объекта 1.

1.2 Характеристика объекта 2.

Глава 2. Сравнительный анализ. (Критерии анализа выбираете самостоятельно)

Заключение. Здесь указываете ВЫВОДЫ.

Список литературы.

11 лет назад
berqt
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