Реферат по физкультуре - тaйcкий мaccaж

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Завершен4 заявки138 просмотров

21-22 стр.

срок-стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Lidasik
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
12 лет назад
$15
2 дня
В подписи у Лидии написано: быстро и качественно. Так оно и есть :) Спасибо, Лидия!
Очень довольна сотрудничеством с Сергеем. Четкое задание, быстрая оплата. Очень приятно работать с такими пунктуальными людьми, как он)

Заявки фрилансеров

Lidasik
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
12 лет назад