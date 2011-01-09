Реферат по геологии

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Закрыт3 заявки160 просмотров

Требуется написать работу по геологии. Только специалистам. Реферат + задача.

подробности при переписке.

Срок к 15 января

14 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

aleksandrrrrr
Александр 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$22
5 дней

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aleksandrrrrr
Александр 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад