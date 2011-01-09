Тема: " Оценка рабочих мест" Требования: объем: 25-27 стр., оригинальность строго не менее 85%, сноски обязательно внизу страниц. В ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования. Срок выполнения: 11.01.2011 до 18.00 Жду ...
Реферат по геологии
Требуется написать работу по геологии. Только специалистам. Реферат + задача.
подробности при переписке.
Срок к 15 января
Выбранный исполнитель
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