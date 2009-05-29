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Реферат по информатике
Здравствуйте!
Нужно выполнить контрольную по информатике из 3-х заданий, первые 2 представляют собой рефераты, 3-е задание выполняется Excel.
Задания могу отдать в разные руки, если найдутся исполнители
Смотрим ТЗ
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