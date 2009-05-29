Реферат по информатике

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Закрыт14 заявок334 просмотра

Здравствуйте!

Нужно выполнить контрольную по информатике из 3-х заданий, первые 2 представляют собой рефераты, 3-е задание выполняется Excel.

Задания могу отдать в разные руки, если найдутся исполнители

Смотрим ТЗ

16 лет назад
Kamrat
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад