Предмет: экономика сх предприятий Тема или краткое описание работы: факторы роста производительности труда Количество страниц: 150-180 Срoк сдачи: 4.04.2011 Вид работы: Диссертация Tип работы: Теоретическая с практикой
Реферат по истории-2
Международные отношения и внешняя политика СССР накануне и в начале второй мировой войны. Объем 15-20 листов. Антиплагат более 70%. Внизустраничные сноски на литературу. Срок: три дня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Подготовка Советского Союза к отражению фашистской агрессии. Объем 15-20 листов. Антиплагат более 70%. Внизустраничные сноски на литературу. Срок: три дня.Завершен14 лет назад
Написать курсовую на тему "организация работы на пирожковой на 30 мест" (предмет организация ПОП), кол-во 20 страниц Задание курсовой: Введение 1. Расчетно - пояснительная записка 2. Графическая часть 2.1 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Задание и методичка (от руки написанная студентом) в файле. На данный момент мне необходимо установить цену и сроки выполнения работы. Если цена устроит клиента, заказ отдам на выполнение одному из авторов. ася 387537322 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
См. приложениеРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Курсовая по Corel Draw В прикрепленном файле задание из книжки, вы его должны сделать. Предлагайте цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется выполнить расчетно-графическую работу по теоретическим основам электротехники. Срок - 15 января. Подробное задание могу выслать на почту.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт14 лет назад
Редмет: финансы и кредит Тема или краткое описание работы: Анализ пассивных операций ОАО Сбербанк России Количество страниц: 60-90 Срoк сдачи: 30.01.2011 Вид работы: Дипломная Tип работы: Теоретическая с практикой Нужен план.Закрыт14 лет назад
- $100
Нужно доделать дипломную работу по менеджменту. Тема -"Особенности управления частными стоматологическими клиниками". План утвержден, теоретическая часть почти готова. Имеется похожая работа, оригинальность не требуется, доделать нужно быстро.Завершен14 лет назад
Требуется написание реферата по сопромату на тему: "Геометрические характерисктики плоских сечений". Реферат содержит теоритический вопрос и ряд практических заданий к нему. Т.к. методичка на выполнение реферата сканирована ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад