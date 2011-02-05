Реферат по истории-2

$15
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Завершен14 заявок245 просмотров

Международные отношения и внешняя политика СССР накануне и в начале второй мировой войны. Объем 15-20 листов. Антиплагат более 70%. Внизустраничные сноски на литературу. Срок: три дня.

14 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Мария в очень короткий срок написала реферат по истории, студентка получила 5. Буду обращаться еще.
Александр очень приятный заказчик! ТЗ формулирует четко и ясно, оплату производит пунктуально. Надеюсь на продолжение сотрудничества!

Заявки фрилансеров

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад