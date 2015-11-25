Реферат по истории 20 стр

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен12 заявок192 просмотра
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Тема: Юрий Борисович Левитан. Биография и вклад в историю

реферат 20-25 стр текста со ссылками на использованную литературу (важно) определенного формата: введение, основная часть, разбитая на главы, заключение, использованная литература.

8 лет назад
n_terehoff
Никита 
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
stars21
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$8
2 дня
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