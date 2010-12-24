Реферат по истории

$10
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Завершен1 заявка87 просмотров

Реферат-Быт и повседневная жизнь древних греков

объем 15-20 страниц

введение

1

2

3

4

заключение

список литературы (10 источников)

структуру плана можно менять

ссылки подстрочные

поля 3,1,2,2 14 кегль, 1,5 интервал

оригинальность от 85%

цена 300 р.

срок 24-25.12

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

scorpion081181
Наталья 
43 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
4 дня
Работать с Натальей очень приятно и легко, работы отвечают требованиям по качеству и содержанию
С Еленой очень приятно работать. Все просто супер!!!

Заявки фрилансеров

scorpion081181
Наталья 
43 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад