Подробности в файле Сдавать по частям, сначала теория потом практика. Теория на середину января, практику где-то на конец января (оговаривается).
Реферат по истории
Реферат-Быт и повседневная жизнь древних греков
объем 15-20 страниц
введение
1
2
3
4
заключение
список литературы (10 источников)
структуру плана можно менять
ссылки подстрочные
поля 3,1,2,2 14 кегль, 1,5 интервал
оригинальность от 85%
цена 300 р.
срок 24-25.12
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