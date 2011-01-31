Реферат по истории

$15
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Завершен11 заявок211 просмотров

Подготовка Советского Союза к отражению фашистской агрессии. Объем 15-20 листов. Антиплагат более 70%. Внизустраничные сноски на литературу. Срок: три дня.

14 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

dorekv
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$15
3 дня
Первое давнишнее знакомство с Екатериной закончилось небольшим разочарованием, однако поскольку Екатерина очень приятный и ответственный человек, мы продолжили сотрудничество, на сегодняшний день Екатерина из работы в работу показывает, что она очень хороший и надежный автор студенческих работ. Рекомендую всем.
Второй раз сотрудничаю с Александром. Впечатления только положительные! Замечательный, ответственный заказчик. Заслуженные 10 баллов.

Заявки фрилансеров

dorekv
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад