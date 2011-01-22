Реферат по истории отеч. гос-ва и права

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Завершен7 заявок226 просмотров

Первая советская конституция 1918 года.(история создания,структура,основные положения,значение)

1) подготовить реферат – текстовую часть, отражающую, как минимум, содержание, предложенное в данной тематике;

2) подготовить 15 вопросов в форме тестов с указанием правильного ответа (1 из 5). Вопросы должны носить проблемный, возможно, сравнительный характер и охватывать весь материал, связанный с темой; ответы - в форме ключа в конце теста, а не в нем самом;

3) подготовить 5 схем или таблиц в рамках темы (1 – по государству и 4 – по праву);

4) подготовить 5 задач (с решением), основанных на знании первоисточника, т.е. законодательства по теме, с обязательным его развернутым цитированием и указанием конкретных статей, на которые опирается решение. Имеется образец.

Объем не менее 35 л. Возможны дополнительные приложения (напр., источники),список используемой литературы,сноски.

Работа проверяется на плагиат.

14 лет назад
muchacha20
Ксения 
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$50
7 дней
Ольга хорошо справилась с работой,с учетом всех указанных требований и в обговоренный срок.
Ксения своевременно все оплатила, все время была на связи, словом, никаких проблем за время сотрудничества не возникало. Рекомендую Ксению как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад