Реферат по истории отеч. гос-ва и права

Первая советская конституция 1918 года.(история создания,структура,основные положения,значение)

1) подготовить реферат – текстовую часть, отражающую, как минимум, содержание, предложенное в данной тематике;

2) подготовить 15 вопросов в форме тестов с указанием правильного ответа (1 из 5). Вопросы должны носить проблемный, возможно, сравнительный характер и охватывать весь материал, связанный с темой; ответы - в форме ключа в конце теста, а не в нем самом;

3) подготовить 5 схем или таблиц в рамках темы (1 – по государству и 4 – по праву);

4) подготовить 5 задач (с решением), основанных на знании первоисточника, т.е. законодательства по теме, с обязательным его развернутым цитированием и указанием конкретных статей, на которые опирается решение. Имеется образец.

Объем не менее 35 л. Возможны дополнительные приложения (напр., источники),список используемой литературы,сноски.

Работа проверяется на плагиат.