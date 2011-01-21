Реферат по истории российского государства и права

Нужен реферат по теме внесудебная юстиция. Создание внесудебных репрессивных органов. Массовые репрессии. Система ГУЛАГа (1920 — 1930-е годы).должен быть как курсовая с введением, заключением и списком литературы, не менее 35 страниц + подготовить 15 вопросов в форме тестов с указанием правильного ответа (1 из 5). Вопросы должны носить проблемный, возможно, сравнительный характер и охватывать весь материал, связанный с темой; ответы - в форме ключа в конце теста, а не в нем самом;

подготовить 5 схем или таблиц в рамках темы (1 – по государству и 4 – по праву);

подготовить 5 задач (с решением), основанных на знании первоисточника, т.е. законодательства по теме, с обязательным его развернутым цитированием и указанием конкретных статей, на которые опирается решение