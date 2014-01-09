Реферат по истории запада

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки150 просмотров
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Тема: "Критический анализ марксистcк0й интерпретации капитализма" (Й.ШуMпеp)

Объем 15-20 стр

Оригинальность от 75%

Срок - 24 сентября поздно вечером.

Пишите стоимость и сроки

10 лет назад
baksi8
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
vitalkoihn
Виталий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$16
1 день
Виталий справился с заданием на 5, всё ок!)
Спасибо и Вам за сотрудничество!