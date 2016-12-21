Реферат по История и Методология приборостроения

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реферат по История и Методология приборостроения 

дисциплина – История и Методология приборостроения 

тема – Развитие человеческой цивилизации с точки зрения Промышленных революций в развитии производства 

количество страниц – 15-20 

оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) 

шрифт – 14 pt 

крайний срок сдачи – 21.12.2016 до 22.00 по мск

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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