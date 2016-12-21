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Реферат по История и Методология приборостроения
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реферат по История и Методология приборостроения
дисциплина – История и Методология приборостроения
тема – Развитие человеческой цивилизации с точки зрения Промышленных революций в развитии производства
количество страниц – 15-20
оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)
шрифт – 14 pt
крайний срок сдачи – 21.12.2016 до 22.00 по мск
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