Реферат по кадровой политике и гражданской службе

$50
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Завершен3 заявки186 просмотров

Требуется выполнить реферат по одной из тем.

Объём не менее 15 страниц.

14 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
Отличный исполнитель. Сотрудничеством доволен.
Всегда прямые заказы, добросовестное сотрудничество, мой ПЛЮС )

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад