Реферат по книге

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Необходимо написать реферат по книге: Горбачев М.С. Августовский путч (причины и следствия). — М.: Изд-во „Новости", 1991.

Объемы: 20 стр от введения до списка источников.

В работе должны быть: введение, заключение, выделение параграфов и частей, оглавление.

Отреферировать книгу, как таковых требований по содержанию нет.

Сроки — до 15:00 20.04.2015

Минимальный процент АП — 65% по Etext.

Оплата: 800 р ЯД или ВМ

10 лет назад
trogvar1
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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