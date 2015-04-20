реферат для аспирантуры, научные револ-ии и их роль в науке 20 страниц срок и стоимость в рублях?
Реферат по книге
Необходимо написать реферат по книге: Горбачев М.С. Августовский путч (причины и следствия). — М.: Изд-во „Новости", 1991.
Объемы: 20 стр от введения до списка источников.
В работе должны быть: введение, заключение, выделение параграфов и частей, оглавление.
Отреферировать книгу, как таковых требований по содержанию нет.
Сроки — до 15:00 20.04.2015
Минимальный процент АП — 65% по Etext.
Оплата: 800 р ЯД или ВМ
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