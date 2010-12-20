Реферат по книге на выбор

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки166 просмотров

В прикреплённом файле список литературы, по одной из книг нужен реферат 20 страниц.

срок сдачи 22 дек 9:00 утра по мск

Пишите стоимость.

14 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров