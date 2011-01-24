Реферат по культурологии

$10
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Завершен1 заявка108 просмотров

Тема на выбор:

1. Антропогенез и начало культуры

2. Официальная ,"куртуазная" и народная карнавальная культура в средневековье

3.Античная культура и развитие европейского искусства

4.Концепция русской национальной самобытности у ранних "евразийцев", в их отношении к культуре Советской России

5. Исламский тип культуры

6. Массовая культура: ее содержание и развитие

введение

1

2

3

4

заключение

список литературы

или

введение

1..

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

заключение

объем 20 страниц

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оригинальность от 85%

срок 23.01

цена 300 р.

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

scorpion081181
Наталья 
43 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
5 дней
Спасибо за качественную работу и приятное сотрудничество.
Очень приятно работать с Еленой!!! Всем рекомендую!!!

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scorpion081181
Наталья 
43 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад