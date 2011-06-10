Реферат по культурологии

Нужно написать работу по антикризисному управлению. Нужен человек, который понимает, что такое антикризисное управление и понимает, что от него требуется написать. Работа не для "ПТУ", а для серьёзного ВУЗа. Материал должен СТРОГО соответствовать теме работы. Работа была завалена авторами ...