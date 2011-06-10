Реферат по культурологии

По логистике есть заказ Дипломная работа Использование сбалансированной системы показателей(ссп) для совершенствования бизнес процессов компании 1 глава анализ проблем использования ссп 2 глава анализ управления управления на предприятии в той же главе разработка приложений по применению ссп 3 глава эконом часть 4 ...
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