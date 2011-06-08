Курсовая по валютному дилингу. Нужна хорошая работа, методички и плана нет, есть только само задание, все задание могу отправить на почту. Оформление стандартное: отступы 1,5, шрифт Times New Roman, размер 14 Сроки 1-2 недели.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать реферат по лексикографии.
Основа:
- статья Б.Ю. Городецкого "ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ"
- Большой толковый словарь русских глаголов под редакцией Бабенко Л.Г
- Н. А. Кожевникова, З.Ю. Петрова. Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы ХIХ и ХХ вв.
В реферате нужен краткий анализ словарей по плану, приведенному в статье (всего 20 пунктов, очень краткие ответы).
Статью могу предоставить, словари нужно будет найти самостоятельно.
Указывайте цены и сроки.
Оплата - Яндекс.Деньги в течение 1-2 дней после сдачи работы.
Называйте цены и сроки.
Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.
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