Реферат по лексикографии

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Необходимо написать реферат по лексикографии.

Основа:

- статья Б.Ю. Городецкого "ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ"

- Большой толковый словарь русских глаголов под редакцией Бабенко Л.Г

- Н. А. Кожевникова, З.Ю. Петрова. Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы ХIХ и ХХ вв.

В реферате нужен краткий анализ словарей по плану, приведенному в статье (всего 20 пунктов, очень краткие ответы).

Статью могу предоставить, словари нужно будет найти самостоятельно.

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Называйте цены и сроки.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

13 лет назад
El_Brujo
Артем 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад