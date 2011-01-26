Реферат по логике

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Завершен1 заявка136 просмотров

Предмету логика тема: понятие гипотезы и ее структура

Объём 10-12 стр

Срок к четвергу к 9 утра

Пишите стоимость и сроки

14 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Елена отлично справилась с рефератом) продолжаем сотрудничать)
Все просто прекрасно: задание, оплата и общение, +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад