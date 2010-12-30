Реферат по логике 3172

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Закрыт1 заявка141 просмотр

Реферат Законы контропозиции

К реферату так же нужнодоклад, глоссарий, список литературы + статьи. краткое описание периодических статей, сноски, есть методичка по оформлению работы. СНОСКИ - по словам неизвестным в тексте, внизу страницы расшифровка, что обозначает

14 лет назад
sussy
Агата 
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16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров