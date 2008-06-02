Реферат по макроэкономике

Нужно написать реферат на одну из 3 предложенных тем:

1)Тема: Конкурентоспособность и инвестиционный климат России

2)Тема: Примеры удачных макроэкономических политик в различные исторические периоды и в различных странах мира. (Рузвельт, Рейган, Клинтон – США, Тетчер – Великобритания, Шредер, Меркель – Германия, Чили времен Пиночета, и.т.д. и.т.п.)

3)Тема: Влияние ресурсного богатства на экономику России. (Накопление золотовалютных резервов, создание Стабилизационного фонда, направление небольшой части средств от продажи нефти в национальные проекты)

Требования

Объем работы: 6-10 стр.

При оформлении используйте шрифт «Times New Roman», 12ый кегль, межстрочные интервалы 1,5. Важные моменты выделяйте курсивом или жирным шрифтом. Графики, таблицы, рисунки должны иметь заглавие и номер, оси графиков и столбцы/строки таблиц должны быть подписаны. Ссылки на все используемые материалы оформляются в соответствии с правилами цитирования. Обязателен список литературы в конце работы.

Источники для данных тем и дополнительные требованиям к частям реферата,содержаться в приложении.