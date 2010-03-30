Курсовой проект по экономике предприятия Тема в приложении, Вариант 20. Объем работы 30-35 страниц. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. ...
Реферат по Маркетингу
Необходимо написать реферат по маркетингу.
Со сроками не тороплю, около недели.
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