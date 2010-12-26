Реферат по маркетингу на английском языке

$50
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Завершен1 заявка260 просмотров

Нужно написать работу по предмету "One-to-one marketing"

15-20 стр

задание прикрепил

срок 2 дня

заявки принимаются только от людей с отзывами

14 лет назад
1Deagle
Костя 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

khristolyubov
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад
$45
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

khristolyubov
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад