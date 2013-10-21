Реферат по методам управленческих решений

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки128 просмотров

Нужен реферат по "Методам принятия управленческих решений"

на тему "Кадровое обеспечение реализации управленческих решений".

Объем около 20 стр

Срок выполнения - 29 ноября

11 лет назад
BagiraBlack
Наталья 
62 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Диплом по планированию прибыли

    Тема: Прибыль предприятия. Планирование и направления использования на примере ООО "Эшелон-К" Компания занимается грузовыми авиаперевозками Имеются документы по данному предприятию. К диплому необходимо выполнить Преддипломную практику: на ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Диплом по банковской сфере

    Тема: Совершенствование системы управления рисками российских банков на примере ВТБ 24 Имеются документы по данному предприятию. Ссылку предоставлю! К диплому необходимо выполнить Преддипломную практику: на примере Банк ВТБ 24. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Курсовая по статистике

    курсовая работа по таможенной статистике. тема: статистический анализ товарной и географической структуры экспорта Дальневосточного федерального округа в динамике за 2007-2012 гг. срок горит,АП 65 минимум

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Курсовая, теория вероятности

    Курсовая работа Теория вероятности Работа состоит из введения, практического задания, решения нескольких задач (15 штук) и еще одного практического задания. Подробнее – при обсуждении Срок 6 дней Пишите цену

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Диплом финансовый менеджмент

    Тема Оценка кредитоспособности клиен-тов коммерч. банка на примере конкретного банка (сбер) работа практическая. нужен анализ конкретных организаций, выводы, рекомендации. объем 80 страниц. АП от 80% Срок - 20 декабря. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Курсовая работа

    Тема - Особливості експертизи бджолиного меду та фактори впливу на якісні зміни дослідної групи товарів. Нужна вторая часть курсовой работы, то есть практическая. Нужен анализ 5 ти образцов(любых торговых марок) с заполнением ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Гидрогазодинамика

    $50

    курсовая работа – Расчет гидравлического сопротивления магистрали есть полная версия методички со всеми формулами, не помещается из-за объема, скину на почту есть готовый шаблон по методичке, но надо немного изменить расчет по ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад