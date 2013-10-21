Нужно выполнить расчетную работу по вакуумной и плазменной электронике. Три задания.
Реферат по методам управленческих решений
Нужен реферат по "Методам принятия управленческих решений"
на тему "Кадровое обеспечение реализации управленческих решений".
Объем около 20 стр
Срок выполнения - 29 ноября
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