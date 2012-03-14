Реферат по международным отношениям

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка119 просмотров
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Тема: Роль Всемирной организации здравоохранения и других организаций в формировании здорового образа жизни в Европейском и Американском регионах

Объем - 15 стр.

Бюджет - 450 рублей.

Срок - 14.03.2012 к 12.00 МСК

Подробности - во вложенном файле.

12 лет назад
Amina19
Ольга 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
mad_as_hatter
Дарья 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва(-1)
12 лет назад
$14
1 день
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