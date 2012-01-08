Реферат по основам управления и делопроизводству

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Завершен8 заявок157 просмотров

1. Методы социального управления. Сущность методов управления. Классификация методов управления.

2. Составьте приказ о поощрении сотрудников в связи с празднованием «Дня защитника отечества».

Требования: объем 15стр, оригинальность не ниже 85%

Срок: 21.10.2011 до 15.00

Жду предложений по цене!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличная работа, сдача во время! Приятно работать!!!
Спасибо большое за проект. Как всегда 10 баллов!

Заявки фрилансеров

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
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