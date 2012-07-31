Реферат по педагогической психологии

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Завершен6 заявок234 просмотра

Тема: Педагогическая психология: общая характеристика учения, научения, усвоения.

Объем: 15-20 страниц. Практическая часть не нужна.

Нужно сделать очень оперативно. Срок 2-3 дня максимум!

13 лет назад
pozh
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранные исполнители

olevgenika
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$15
3 дня
Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$12
2 дня
Отличная работа, выполнена в срок. Рекомендую!
В сотрудничестве и оплате- без проблем!!!

Заявки фрилансеров

olevgenika
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад