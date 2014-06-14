Реферат по педагогике (6237)

Тема: Изображение города в лирике начала ХХв.: Блок, Ахматова, Мандельштам, Маяковский, Пастернак (поэты по выбору). Объем - 13 стр. Срок - 11.05.14 сравнив двух или более авторов, найти у них общие черты в изображении города. times new roman ...