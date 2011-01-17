Реферат по потребительской кооперации

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Закрыт5 заявок174 просмотра

Тема Московский союз потребительских обществ (МСПО): история его соз¬дания и значение для развития кооперации

введение

два пнкта

заключение

список литературы

объем 12 стр.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
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14 лет назад
56 отзывов(-3)

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dvika
37 лет
15 лет в сервисе
Была
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14 лет назад
$7
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dvika
37 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад

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