Реферат по Поведению потребителей

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Завершен7 заявок193 просмотра

Тема Пьер Бурдье (Bourdieu) и наука «Поведение потребителей».

14 шрифт, 1.5 интервал

12-15 стр

оригинальность не менее 75%

оплата яндекс деньгами

14 лет назад
clk600
Макс 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$12
3 дня
Отличная работа ровно в срок! Надежный партнер - всем рекомендую!
Спасибо, за предоставленную работу и оплату. Буду рада новым заказам.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад