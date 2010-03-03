Реферат по праву

3 реферата по техническим дисциплинам: специальность Горное дело 1.Геотехнология 2.Макшейдерское дело 3.Физика горных пород. Задание будет выслано на е-мэйл. Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и ...
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