Реферат по праву

Предмет: Узлы и элементы медицинской техники Тема: Стабилизированный источник питания с сетевым трансформатором для аппарата гальванизации и электрофореза Тип: kurs1 Объем: 40 листов Срок: 8.04.2012 Пожелания: Исходные данные для проектирования: 1.Напряжение питания аппарата не более 9 В. 2.Напряжение на электродах, не более ...