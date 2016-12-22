Реферат по предмету рынок ценных бумаг.

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Завершен4 заявки149 просмотров

Реферат по предмету рынок ценных бумаг.

Тема реферата: "Производные финансовые инструменты на финансовых рынках."

То есть: виды, масштаб, суть, связь с современным кризисом.

Реферат уже нужен 4 марта вечером.

Заявки оставляйте здесь и пишите цену.

15 лет назад
mall
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
$10
1 день
Отлично выполненная работа!
Хороший заказчик, работать было легко и приятно! Оплата быстрая! Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
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