Реферат по Психофизиология профессиональной деят.

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Завершен5 заявок154 просмотра

Тема "Эмоциональное лидерство: управление людьми на основе эмоционального интеллекта."

10-15 стр.14 кегель 1.5 интервал

14 лет назад
clk600
Макс 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Alyona_Risk
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$10
4 дня
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Заявки фрилансеров

Alyona_Risk
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад