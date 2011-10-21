Реферат по психологии

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Тема: Характеристика основных методов психологии и возможности их использования в правоохранительной деятельности

Изложение данной темы требует развёрнутого ответа на вопрос, связанный с общей характеристикой методов психологии таких, как: наблюдение, эксперимент, беседа, анализ результатов деятельности, тестирование, социометрические, а также их возможностей и специфики использования в деятельности сотрудников ОВД.

Требования: оригинальность от 85%, объем 15 стр

Срок: 21.10.2011 до 15.00

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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