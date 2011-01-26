Реферат по регионоведению

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Завершен3 заявки162 просмотра

Реферат по предмету регионоведение на тему австралия

( чтобы в реферате было:почва, климат , геологическое строение, животные , растения ,ландшафты, расо-этнический фактор, демография , расселение населения, религия ,политика, географический фактор, экономика, цивилизационный фактор). этот реферат мне нужен в 10ч дня в эту среду.

объём 8 стр

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14 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Елена отлично справилась с рефератом) продолжаем сотрудничать)
Спасибо Станиславу за интересное задание и своевременную оплату

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад