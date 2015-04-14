Реферат по рынку труда

$14
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Закрыт2 заявки158 просмотров

Факультет: Государственного и Муниципального Управления

Предмет, дисциплина: Рынок труда

Тема работы: Современные подходы. Классификация рынков труда

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 25

Наличие схем и таблиц

Соблюдение хронологической логики

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Срок 18 апреля

Цена 700р, оплата по факту

10 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров