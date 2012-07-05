Реферат по рыночной экономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт10 заявок170 просмотров

Необходимо написать реферат по проблемам рыночной экономике.

Реферат требуется для поступления в вуз!!!!

Для написания реферата необходимо взять две любые темы и их раскрыть!!!

Требования: Объём работы 18-20 стр, оригинальность не ниже 85%, сноски

Дата сдачи 05.07.2012 до 15.00

Жду ответ по стоимость работы!!!

темы прилагаю!!!

13 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$12
2 дня

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад