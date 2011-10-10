Работа по фармакологии и фамакогнозии, требующая составление ППК и описания технологии приготовления. Срок 2 дня. Полное приложение с заданием скину на емейл
Реферат по русскому языку
Здравствуйте.
Нужно сделать реферат по русскому языку.
Тема:Современный русский язык
Задание в файле.
Интересует цена и срок.
Ждем ваших предложении.
С уважением фирма Счастливый Студент.
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