Реферат по системам современных технологий

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Завершен2 заявки114 просмотров

Нужен реферат по системам современных технологий.

План.

1. Экологическая безопасность технологий. Малоотходные, безотходные и замкнутые по реагентам технологии.

2. Цветные металлы, сплавы и основы их производства. Вторичная металлургия цветных металлов.

В работе желательно упомянуть конкретное предприятие - КГМК (Кольская горно-металлургическая компания).

Объем - 15-20 листов.

14 шрифт, полуторный интервал, Times New Roman.

Указывайте цены и сроки.

Оплата - Яндекс.Деньги в течение 1-2 дней после сдачи работы.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

14 лет назад
El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Большое спасибо! Очередной хороший проект с Еленой.
Говорят: "Приятно поговорить с умным человеком" - в случае Артема это не только поговорить, но и поработать. Очень комфортно и общаться, и работать. Отличнейшее подробное задание и моментальное оплата. Респект и уважуха, как говорится. +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад